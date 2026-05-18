Открытие биологов из Японии поможет делать растения более стойкими к действию стресса

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Японские молекулярные биологи раскрыли ранее неизвестный механизм, позволяющий растениям выявлять даже небольшое число молекул перекиси водорода, играющих роль сигналов стресса среди представителей флоры. Понимание этого позволит сделать культурные растения более стойкими к воздействию вредителей, волн жары и других источников стресса, сообщила пресс-служба Университета Нагойи.
«Ученые открыли первый пример того, как растения используют мембранные сенсоры на базе ионов металлов для выявления присутствия оксидантов в окружающей их среде. Это радикально меняет наши представления о том, как представители флоры “чувствуют” подобные молекулы, и открывает дорогу для манипуляций стрессовой реакцией растений, что позволит сделать их более стойкими к разным угрозам», — говорится в сообщении.
К такому выводу пришла группа молекулярных биологов под руководством доцента Университета Нагойи (Япония) Анупхона Лаохависита при изучении механизмов работы рецептора CARD1, который растения используют для распознавания хинонов, важных органических молекул, и большого числа оксидантов. Как именно этот рецептор различает столь разные молекулы, ранее не было известно, что побудило японских исследователей изучить его структуру.
Для этого исследователи вырастили особые кристаллы из молекул CARD1 и просветили их при помощи криоэлектронных микроскопов, что позволило биологам определить точную трехмерную структуру ключевой части этого белка. Последующий анализ этой компьютерной модели неожиданно показал, что данный пептид использует для распознавания и оксидантов, и молекул хинонов ранее неизвестный механизм, использующий для этих целей ионы меди.
«Проведенные нами опыты показывают, что повреждение той части белка, в которую встроен ион меди, приводит к тому, что растения теряют способность реагировать на молекулы перекиси водорода и связанные с ней стрессовые сигналы. В свою очередь, мутации в другой части CARD1, которая раньше считалась ключевой для работы этого пептида, почти не влияют на распознавание сигналов, что говорит об их поддерживающей, а не центральной роли в этом процессе», — пояснил Лаохависит, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Понимание этого, как отмечают исследователи, позволит биологам и селекционерам разработать подходы, которые дадут им возможность гибко управлять реакцией растений на стресс, связанный с неблагоприятными погодными условиями и патогенами. Это позволит повысить продуктивность этих культур и при этом сделать их более стойкими к атакам насекомых-вредителей и болезней, подытожили Лаохависит и его коллеги.