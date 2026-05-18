Врио губернатора Белгородской области отказался принимать формальные отчеты

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев 18 мая впервые провел еженедельное совещание с облправительством. Трансляции заседания не было, будут ли они организованы в будущем — достоверно пока неизвестно, однозначного ответа на этот вопрос «Ъ-Черноземье» не получил. По итогам совещания господин Шуваев написал в своем Telegram-канале, что «работает с заместителями и министрами только по существу», а «формальные отчеты не принимаются».