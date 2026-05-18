Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске откроют «Дни духовного кино “ПроСвет”»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске стартует культурно-просветительский проект «Дни духовного кино “ПроСвет”», приуроченный к 165-летию Красноярской епархии.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске стартует культурно-просветительский проект «Дни духовного кино “ПроСвет”», приуроченный к 165-летию Красноярской епархии.

Проект пройдет в Доме кино по благословению митрополита Красноярского и Ачинского Никиты. Торжественное открытие состоится 26 мая в 19:00 в большом зале специальным показом документального фильма «Верные».

В течение года зрителям представят художественные и документальные фильмы, посвященные житиям святых, теме покаяния, надежды, брака, воспитания детей в вере и сохранения духовно-нравственных традиций. Показы запланированы на июнь, июль, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь 2026 года.

После каждого сеанса будут проходить обсуждения с участием священнослужителей, культурологов, историков и кинематографистов.

Как сообщили в Красноярской епархии Русской православной церкви, вход на показы свободный. К участию приглашают жителей и гостей города, православную молодежь и волонтерские группы.

6+