Эксперт Минздрава: 39-летних россиян можно считать молодежью

Людей в возрасте до 39 лет можно считать молодыми с биологической точки зрения. Об этом заявила ТАСС главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.
«Можно 39-летних считать молодежью, потому что увеличивается продолжительность жизни, сдвигаются границы возраста. Люди с точки зрения функциональности стареют медленнее. Они очень активны долго, хорошо выглядят. Если продолжительность жизни растет, то понятно, что больше возможностей у человека для того, чтобы учиться, получать новые знания, новую профессию, делать карьеру. За свою жизнь человек успеет намного больше», — пояснила эксперт.
Напомним, сейчас молодежью в России считаются жители от 14 до 35 лет. Ранее академик РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко заявлял, что повышение верхней границы возраста этой категории — неизбежный процесс, но только после того, как увеличится продолжительность жизни.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.