Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Минздрава: 39-летних россиян можно считать молодежью

Людей в возрасте до 39 лет можно считать молодыми с биологической точки зрения.

Людей в возрасте до 39 лет можно считать молодыми с биологической точки зрения. Об этом заявила ТАСС главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.

«Можно 39-летних считать молодежью, потому что увеличивается продолжительность жизни, сдвигаются границы возраста. Люди с точки зрения функциональности стареют медленнее. Они очень активны долго, хорошо выглядят. Если продолжительность жизни растет, то понятно, что больше возможностей у человека для того, чтобы учиться, получать новые знания, новую профессию, делать карьеру. За свою жизнь человек успеет намного больше», — пояснила эксперт.

Напомним, сейчас молодежью в России считаются жители от 14 до 35 лет. Ранее академик РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко заявлял, что повышение верхней границы возраста этой категории — неизбежный процесс, но только после того, как увеличится продолжительность жизни.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.