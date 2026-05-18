В Тацинском районе начался ремонт дороги к станице Милютинской по нацпроекту

2,3 километра дороги между Тацинским и Милютинской отремонтируют по нацпроекту.

Источник: Комсомольская правда

В Тацинском районе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» ремонтируют участок дороги между поселком Тацинский и станицей Милютинской. Об этом говорится на сайте донского правительства.

Работы начались 1 апреля и должны закончиться к концу сентября. Речь идет об отрезке длиной 2,3 километра — с 11-го по 13-й километр трассы.

Подрядчик уже приступил к укладке выравнивающего слоя асфальта. Позже появится новое покрытие, укрепят обочины и нанесут разметку термопластиком, который служит дольше обычной краски. Заместитель губернатора — министр транспорта Алена Беликова отметила, что после ремонта ездить по дороге станет удобнее и безопаснее.

