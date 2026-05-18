Маломобильные пассажиры смогут комфортно ехать из Владивостока в Советскую Гавань

После внесения представления руководителю нарушения были устранены. По постановлению Хабаровского транспортного прокурора ответственное должностное лицо организации привлечено к административной ответственности и оштрафовано на основании ст. 9.13 КоАП РФ. Норма предусматривает наказание за уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры и предоставляемых услуг.