Маломобильные пассажиры смогут комфортно ехать из Владивостока в Советскую Гавань

Хабаровский транспортный прокурор добился оборудования специализированного вагона для маломобильных пассажиров.

Источник: Комсомольская правда

Хабаровский транспортный прокурор добился оборудования специализированного вагона для маломобильных пассажиров в поезде маршрута Владивосток — Советская Гавань, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. Подробности — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Хабаровская транспортная прокуратура в ходе проверки обнаружила нарушения прав граждан с ограниченными возможностями здоровья в указанном пассажирском поезде. Установленный в специализированном вагоне лифт находился в нерабочем состоянии. Также в туалетных комнатах не было необходимого оснащения для маломобильных пассажиров.

После внесения представления руководителю нарушения были устранены. По постановлению Хабаровского транспортного прокурора ответственное должностное лицо организации привлечено к административной ответственности и оштрафовано на основании ст. 9.13 КоАП РФ. Норма предусматривает наказание за уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры и предоставляемых услуг.

