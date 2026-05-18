Костюм Ивана Грозного приехал в Нижний Новгород. В рамках Всероссийской акции «Ночь музеев» телеканал ТНТ разместил в «Заповедных кварталах» необычный экспонат — костюм Ивана IV со съемок новогоднего музыкального фильма «Иван Васильевич меняет всё» (16+).
Костюм был представлен в «Тайном саду» — одной из локаций проекта «Заповедные кварталы». В нем Тимур Батрутдинов исполнил роль Ивана Грозного, оммажа к герою легендарной комедии Леонида Гайдая.Фильм вышел в новогоднюю ночь 31 декабря 2023 года. В нем зрители увидели всем известную историю Ивана Васильевича в современном контексте. Но на этот раз вернуть домой Ивана Грозного было намного сложнее — ему помешал VPN. Из-за сбоев и переподключения герои в фильме перемещались в разные страны и времена, меняя прошлое.
Экспонатом в Нижнем Новгороде стал весь костюм царя — посетителям акции представили шубу, шапку и сапоги великого князя. Все гости «Заповедных кварталов» смогли по-настоящему прикоснуться к кинопроизводству телеканала.
Не так давно телеканал ТНТ представил первый тизер и официальный постер нового новогоднего фильма (16+).Это будет комедийная фэнтези-сказка под названием «Очень сказочные дела» (16+). Проект выйдет в праздничный сезон и станет продолжением линейки громких новогодних премьер канала, в которую входят «Самоирония судьбы» (16+), «Иван Васильевич меняет всё» (16+), «Небриллиантовая рука» (16+) и «Невероятные приключения Шурика». (16+).
