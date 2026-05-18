Хабаровчане не могут пройти к автобусам — мешают припаркованные на остановках авто

На остановке «Оптика» по Амурскому бульвару водители автобусов вынуждены подбирать и высаживать пассажиров прямо на дороге, потому что предназначенный для этого карман превратился в парковку. Тут появилась стояночная разметка, а общественный транспорт остался «за бортом» и вынужден тормозить посреди проезжей части. Похожая ситуация наблюдается на остановке «Постышева». Правда, тут для автомобилистов даже не нужна разметка — паркуются и без нее. На недоуменные вопросы, адресованные мэрии, в ней ответили, что горадминистрация уличной разметкой не занимается, и жаловаться надо в ГАИ.