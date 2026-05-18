В Тацинском районе продолжают развивать дорожную инфраструктуру

Об этом сообщают на сайте донского правительства.

В Тацинском районе Ростовской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» продолжается развитие дорожной инфраструктуры. Как сообщает сайт донского правительства, в 2026 году запланирован ремонт участка трассы межмуниципального значения, соединяющей посёлок Тацинский со станицей Милютинской.

Работы охватят отрезок от 11+250 до 13+550 км протяжённостью 2,3 км. Контракт с подрядчиком — ООО «Т‑ТРАНС» — заключён на сумму более 35,2 тыс. руб. Ремонтные работы стартовали 1 апреля 2026 года и должны завершиться до конца сентября.

В рамках проекта подрядчику предстоит устроить выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси, уложить новое покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, укрепить обочины для предотвращения деформаций и обеспечения устойчивости дороги, нанести горизонтальную разметку из термопластика (отличается долговечностью и высокой стойкостью).

Заместитель губернатора — министр транспорта Алёна Беликова отметила, что подрядная организация уже приступила к активной фазе работ: специалисты укладывают выравнивающий слой из горячей асфальтобетонной смеси — важный этап подготовки основания под основное покрытие. По её словам, завершение ремонта позволит значительно улучшить транспортные характеристики дороги и обеспечить более комфортное и безопасное передвижение для жителей Тацинского района.