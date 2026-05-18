После запуска воды снова оставили без ресурса дом на севере Волгограда

Принимать заявку от жильцов в ЕДЦ отказываются: ее должна подать управляющая компания. Ни один из телефонов, принадлежащих УК, не отвечает.

Жильцы дома на проспекте Металлургов, 27 с утра 18 мая обрывают телефоны ресурсоснабжающей организации, аварийных служб и пытаются связаться со своей управляющей компанией. После двухдневной засухи, связанной с ремонтом водовода, горожан снова оставили без воды. Причем, на этот раз без всякого предупреждения.

В городской едином диспетчерском центре ЖКХ отвечают, что им ничего не известно о работах на сетях, причине отключения и сроках подачи воды. Принимать заявку от жильцов здесь отказываются: ее должна подать управляющая компания.

Ни один из телефонов, принадлежащих УК, не отвечает.

В пресс-службе «Концессий водоснабжения» подтверждают, что со стороны этой компании подача водоснабжения не приостанавливалась, никакие работы на сетях ее специалистами не проводятся.

Волгоградцы не только этого, но и многих других домов возмущены: дозвониться по каким бы то ни было так называемым горячим линиям в городе также сложно, как до небес.

Ранее коммунальные концессии отрапортовали, что раньше срока подключили водоснабжение после двухдневного ремонта на сетях на севере Волгограда.