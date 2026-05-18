Психолог Белашина объяснила, почему дети могут разговаривать сами с собой

Взрослые иногда замечают необычное поведение у детей: они могут подолгу смотреть в одну точку, указывать на что-то пальцем, разговаривать сами с собой или с невидимым собеседником. Кандидат психологических наук Татьяна Белашина в разговоре с ТАСС объяснила, что это связано с развитием речи, воображения, сенсорным интересом или попыткой сосредоточиться.
У малышей внимание часто связано с сенсорными впечатлениями. Они могут подолгу рассматривать новые предметы, свет, тени, движения и узоры, что для них — способ познания мира. Кратковременные «зависания» также могут быть признаком усталости или перегрузки впечатлениями.
У детей постарше такое поведение может быть связано с развитием воображения. Ребёнок может смотреть сквозь пространство, представляя себе сюжет, героя, сцену или фантастический образ. Это может происходить во время игры, рисования, лепки, сборки конструктора или свободного фантазирования.
Ещё одно распространённое явление — это когда ребёнок говорит вслух, как будто ни к кому не обращается. Он может комментировать свои действия, задавать вопросы и продолжать игру, не ожидая ответа. Белашина объяснила, что это абсолютно нормально и является важным этапом формирования внутренней речи.
Однако есть ситуации, когда стоит проконсультироваться со специалистом. Если ребёнок часто и надолго «зависает» (более чем на 2−3 минуты), не реагирует на обращения, не переключается на голос взрослого, игрушку или прикосновение, и такое поведение не связано с игрой, усталостью или интересом к объекту, это может быть поводом для беспокойства.