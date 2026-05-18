В Красноярске на Курбан-байрам перекроют несколько дорог

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 26 мая будет запрещена остановка, стоянка и проезд на участках возле Соборной мечети на пр. Металлургов.
Это связано с мероприятиями, посвященными религиозному празднику «Курбан-Байрам».
Полностью перекрыты будут участки: — по ул. 3 Августа на участке от ул. 2-я Краснодарская до пересечения с проездом в районе строения № 26/4 по ул. 3 Августа с 14:00 26.05.2026 до 11:00 27.05.2026; - на проездах от пр. Металлургов к зданиям № 65, 69 по пр. Металлургов с 04:00 до 11:00 27.05.2026; — по ул. 3 Августа от пр. Металлургов до строения 26/5 по ул. 3 Августа с 14:00 26.05.2026 до 11:00 27.05.2026.
Временные дорожные знаки «Движение запрещено» с 14:00 26.05.2026 до 11:00 27.05.2026 будут действовать на участках: — по ул. 2-я Краснодарская; — на проезде от ул. Партизана Железняка к многоквартирным домам № 51, 53, 55, 57 по ул. Партизана Железняка; — на проезде от пр. Металлургов к многоквартирному дому № 26 по ул. 3 Августа.
Остановка и стоянка транспорта с 14:00 26.05.2026 до 11:00 27.05.2026 будут запрещены на участках: — на ул. Краснодарская от строения № 6 г до пересечения с пр. Металлургов; — на ул. Партизана Железняка от ул. 2-я Краснодарская до пр. Металлургов; — на пр. Металлургов от ул. Краснодарская до здания № 53 г по пр. Металлургов; — по ул. 2-я Краснодарская; — на ул. 3 Августа от ул. 2-я Краснодарская до пересечения с проездом в районе строения № 26/4 по ул. 3 Августа; — на проезде от пр. Металлургов к зданию № 26/5 по ул. 3 Августа; — на ул. Партизана Железняка от здания № 49 до пр. Металлургов; — на проезде-дублере пр. Металлургов от дома № 32 до дома № 38.