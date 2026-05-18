Билайн и YADRO обеспечили связь на ЦИПР-2026

«Мы совместно с российскими производителями решаем непростую задачу интеграции их решений в коммерческую сеть Билайна. Опыт ЦИПР-2026 с оборудованием YADRO показывает, что отечественные разработки способны обеспечивать связь на практике. В то же время мы понимаем: чтобы добиться стабильных результатов в масштабах страны, предстоит провести серьёзную работу — от тонкой настройки до адаптации к разным региональным условиям. Подход будет взвешенным, мы будем внедрять решения поэтапно, опираясь на полученные данные и обратную связь. Сегодня оборудование YADRO уже работает в коммерческой сети Билайна в Ленинградской, Московской, Новосибирской областях и Краснодарском крае, а до конца 2026 года планируется подключить их базовые станции в более чем 30 регионах», — рассказал заместитель генерального директора, руководитель технического блока Билайна Валерий Шоржин.