Нижегородский Ростехнадзор обратится в прокуратуру по поводу плотины в Зиняках

В ходе выездной проверки подтвердилось неработоспособное состояние гидромеханического оборудования сегментного затвора.

Источник: Время

Волжско-Окское управление Ростехнадзора провело проверку состояния плотины на реке Санде в селе Зиняки Городецкого округа, которая, по предположению жителей, могла стать причиной масштабного затопления ряда населённых пунктов ниже по течению. Об этом в интервью телеканалу «Волга» сообщила начальник отдела информационного и документационного обеспечения управления Ольга Овчинникова.

«Инспектором управления был осуществлён выезд на место, в рамках которого было установлено неработоспособное состояние гидромеханического оборудования сегментного затвора. Грузоподъёмные механизмы для маневрирования затвором не установлены. Поддержание уровня воды в верхнем бьефе осуществляется путём установления шандор в ремонтные пазы водосбросного сооружения», — рассказала специалист.

Напомним, предположение нашей редакции о том, что плотина находится в нерабочем состоянии и из-за этого эксплуатируется неправильно, ранее подтвердил доцент кафедры водных путей и гидросооружений ВГУВТ Алексей Гоголев.

На фото: воду удерживает ремонтная (аварийная) шандора, а основной сегментный затвор свободно висит на металлическом тросе.

«Информация, которую инспектор получил в ходе визуального осмотра, будет направлена в прокуратуру Нижегородской области для принятия мер дальнейшего реагирования», — добавила Ольга Овчинникова.

Также она подчеркнула, что главной проблемой на сегодняшний день является бесхозный статус плотины. Если бы у гидротехнического сооружения был собственник, его можно было бы привлечь к ответственности и обязать привести ГТС в нормативное состояние. В отсутствие собственника это невозможно, именно поэтому дальнейший поиск выхода из сложившейся ситуации будет осуществлять прокуратура.