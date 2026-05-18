Скончался бывший депутат Заксобрания Красноярского края Сергей Цуканов

На 67-м году жизни скончался Сергей Андреевич Цуканов, бывший депутат Законодательного Собрания Красноярского края и многолетний руководитель ОАО «Племзавод “Красный Маяк”. Об этом сообщили в пресс-службе краевого парламента.
Сергей Цуканов родился 3 января 1957 года на канской земле, которую впоследствии представлял в краевом парламенте. Всю свою жизнь он посвятил сельскому хозяйству, был удостоен звания Заслуженного работника сельского хозяйства.
Коллеги и сотрудники аппарата Законодательного Собрания выражают глубокие соболезнования родным и близким покойного.