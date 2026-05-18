Калининградцы выиграли три медали на этапе Кубка России по ездовому спорту

Как сообщает пресс-служба областного минспорта, региональная сборная отличилась в эстафетной гонке: Иван Тымочко и пес Итон, Сергей Савицкий и Багги, а также Алиса Салангина с Колей прошли дистанцию за 11 минут и 9 секунд. Также наши спортсмены отличились в личном зачете. В гонке на 4,7 км, где собака бежала в упряжке с велосипедом, борьба за победу развернулась между Сергеем Савицким и Денисом Зеляевым из Владимирской области. В первом заезде калининградец стал лидером, во втором уступил в гонке за золото.