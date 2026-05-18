Разработаны новые полимерные материалы для солнечных батарей будущего

Однако главная причина того, что перовскитные солнечные батареи до сих пор не стали частью нашей повседневной жизни, кроется в самом материале — он остается самым «капризным» и проблемным, поскольку чувствителен к влаге, кислороду, нагреву и даже к освещению. Но у этого материала есть необычная особенность: если продукты распада не «убежали» из слоя, перовскит может восстановиться, собрать себя обратно. В этом ему помогают органические полупроводниковые слои, которые не только переносят заряд, но и могут защищать его. Главное — правильно подобрать материалы и архитектуру устройства, что и сделали российские ученые, разработав четыре новых органических полупроводниковых материала.