«Не спасай!» Пермяки два дня переживали за раненого лося на берегу Камы

Два дня пермяки с беспокойством наблюдали за лосём, который не мог самостоятельно выбраться на берег. Чтобы помочь животному, на место выехали ветеринары, спасатели и специалисты Минприроды. Как спасали лося — в материале сайта perm.aif.ru.
Застрял на берегу.
Диких зверей на берегах Камы встречают уже не в первый раз. В конце мая у лосей начинается гон — период, когда животные мигрируют с одного места на другое. Часто для этого им приходится переплывать реку.
«Лоси прекрасно плавают и способны преодолевать по воде большие расстояния. По общей практике животное ночью, если нет факторов беспокойства, спокойно переходит или плывёт к месту, более подходящему для выхода», — рассказали в Министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.
16 мая жители Перми заметили на набережной лося. Животное стояло на берегу и жевало листья кустарников. Горожане обратили внимания, что на ногах у лося были раны. Они предположили, что зверь пытался подняться на берег, но не мог это сделать. Единственный выход идёт по бетонным плитам, а они лежат на земле под слишком большим углом.
Утром 17 мая лось находился на том же месте. Тогда сотрудники Минприроды решили начать спасательную операцию. Участок набережной огородили. За натянутыми лентами толпа людей следила за происходящим.
Пытались усыпить.
Кроме сотрудников минприроды к спасению животного привлекли специалистов Государственной ветеринарной инспекции Пермского края, ГБУ «Пермский зоопарк», городского центра спасения и полиции. Изначально планировались усыпить животное, попав в него дротиком со снотворным. А потом и транспортировать его в лес. Однако пробить толстую шкуру не удалось.
«Ветеринарным врачом ГКАУК “Пермского зоопарка” использованы специальные препараты для временного обездвиживания. Такие средства не наносят вред животному, а позволяют безопасно транспортировать его. В некоторых случаях дротики могут не пробивать плотную шкуру и подшёрсток. После второй неудачной попытки применения препарата лось зашёл в воду», — рассказали в министерстве.
Дальше сотрудники министерства на лодке сопроводили животное на правый берег Камы. Они направляли лося в нужную сторону, где он смог бы выйти в лес самостоятельно. Расстояние между берегами в этом месте достигает 1 километра.
«Как только лось почувствовал землю под ногами, он вышел на берег и лёг отдохнуть среди растительности», — уточнили в ведомстве.
Не знают, куда идти.
Почему же дикие животные всё чаще выходят в города? Как объяснил сайту perm.aif.ru заведующий кафедрой зоологии позвоночных и экологии ПГНИУ, кандидат биологических наук Михаил Бакланов, такое поведение обычно вызвано поиском пропитания.
«Дикие животные (в том числе крупные, вроде лосей) попадают в городскую черту по долинам рек. В Пермском крае есть много сросшихся долин, по которым звери нередко выходят к людям», — рассказал учёный.
Но молодые лоси, которые только-только сепарировались от матери, нередко выходят к людям, просто потому что не знают, куда им идти. При попытке переплыть Каму зверей сносит течением к берегам города.
Иногда таким животным действительно нужна помощь человека, чтобы вернуться в естественную среду обитания. Но специалисты напоминают, что приближаться к диким зверям не стоит.
«Даже если дикое животное находится в опасности, лучше, чтобы им занимались специалисты. Если зверь подходит к вам близко — это повод для определённого опасения, потому что в естественной среде обитания животные себя так не ведут», — подчеркнул Михаил Бакланов в разговоре с сайтом perm.aif.ru.