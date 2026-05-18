«Не спасай!» Пермяки два дня переживали за раненого лося на берегу Камы

16 мая жители Перми заметили на набережной лося. Животное стояло на берегу и жевало листья кустарников. Горожане обратили внимания, что на ногах у лося были раны. Они предположили, что зверь пытался подняться на берег, но не мог это сделать. Единственный выход идёт по бетонным плитам, а они лежат на земле под слишком большим углом.