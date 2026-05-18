Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Забравшихся на трамвай подростков-зацеперов поймали в Нижнем Новгороде

Двух подростков-зацеперов, которые забрались на трамвай № 6 на улице Баранова, поймали в Нижнем Новгороде.

Источник: Живем в Нижнем

Двух подростков-зацеперов, которые забрались на трамвай № 6 на улице Баранова, поймали в Нижнем Новгороде. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Нарушителей обнаружил водитель трамвай вечером 17 мая. Он передал зацеперов сотрудникам Росгвардии, которые доставили их в отделение полиции.

С ребятами и их родителями провели профилактическую беседу. Кроме того, в отношении законных представителей зацеперов составили протоколы из-за неисполнения родительских обязанностей. Подростков также поставили на учет в инспекции по делам несовершеннолетних.

Ранее несовершеннолетние зацеперы решили доехать из Дзержинска в Нижний Новгород на «Ласточке». Один из подростков сорвался, когда поезд начал движение. Еще одного зацепера поймали после поездки на вагоне метро.