Забравшихся на трамвай подростков-зацеперов поймали в Нижнем Новгороде

Двух подростков-зацеперов, которые забрались на трамвай № 6 на улице Баранова, поймали в Нижнем Новгороде. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Нарушителей обнаружил водитель трамвай вечером 17 мая. Он передал зацеперов сотрудникам Росгвардии, которые доставили их в отделение полиции.
С ребятами и их родителями провели профилактическую беседу. Кроме того, в отношении законных представителей зацеперов составили протоколы из-за неисполнения родительских обязанностей. Подростков также поставили на учет в инспекции по делам несовершеннолетних.
Ранее несовершеннолетние зацеперы решили доехать из Дзержинска в Нижний Новгород на «Ласточке». Один из подростков сорвался, когда поезд начал движение. Еще одного зацепера поймали после поездки на вагоне метро.