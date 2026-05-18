Мининский университет вошел в пятерку лучших вузов Минпросвещения РФ

Мининский университет вошел в топ-5 университетов среди вузов Министерства просвещения РФ. Таковы результаты пятого выпуска предметных рейтингов вузов России-2026 агентства RAEX.
В этом году рейтинги представлены по 35 направлениям — в списки лучших вошли 167 вузов из 45 регионов. Мининский университет занял 5 место среди вузов Министерства просвещения РФ и 17 место в общем предметном рейтинге по направлению «Педагогическое образование, педагогика».
Как отметил министр просвещения России Сергей Кравцов, Мининский университет стал одним из пяти вузов, подведомственных Минпросвещения России, вошедших в двадцатку сильнейших в своей профильной области. Он подчеркнул, что педагогические университеты сегодня являются центрами учебно-педагогических округов, каждый из которых готовит высококлассных специалистов для отечественных школ, сохраняя при этом сильные научные традиции.
Методология агентства RAEX основывается на объективных статистических данных Минобрнауки России, показателях научной активности и карьерных успехах выпускников. Проект входит в семейство «Три миссии университета»: аналитики оценивают образовательную, научную и общественную деятельность каждого вуза. Мининский университет набрал 62,71 балла, что позволило ему занять 17 строчку в профильном рейтинге и сохранить позиции прошлого года.
Ректор Мининского университета Виктор Сдобняков подчеркнул, что попадание в топ-20 престижного рейтинга RAEX является не просто статусом, а объективной оценкой ежедневной работы всего коллектива. Он добавил что университет делает ставку на соединение классической педагогики с инженерными компетенциями. Благодаря этой работе вуз стал одним из немногих педагогических университетов, вошедших в программу стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».
«Мы готовим учителей, которые сразу после выпуска приходят в школы и показывают высокие результаты, а наши научные проекты решают реальные задачи региональной и федеральной системы образования. Это признание того, что мы движемся в верном направлении», — пояснил ректор.
Напомним, Мининский университет входит в локальный рейтинг вузов Приволжского федерального округа, где занимает 2 место.
