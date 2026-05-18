Минтруд объяснил, когда можно взять отпуск во время декрета жены

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Россиянин может взять ежегодный оплачиваемый отпуск, когда его жена находится в отпуске по беременности и родам, и работодатель не имеет права отказать, сообщил Минтруд РФ в своем канале на платформе «Макс».
«Если будущая мама находится в отпуске по беременности и родам, ее супруг в это же время может уйти в ежегодный оплачиваемый отпуск… Работодатель не может отказать в предоставлении», — говорится в сообщении.
Уточнятся, что оформить отпуск можно либо до, либо после рождения ребенка, при этом график отпусков и стаж работы не имеют значения. Кроме того, разрешено взять все дни отпуска или только часть.
Для оформления нужно написать заявление работодателю.