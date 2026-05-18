Фотозоны и инсталляции разместили на станциях к 91-летию столичного метро

«Ко дню рождения метро мы установили тематические фотозоны с главным символом метро — красной буквой “М”. Вы их найдете на станциях: “Маяковская” (выход № 1), “Курская” (выход № 1), “Мичуринский проспект” (в переходе между станциями БКЛ и Солнцевской линии). Кроме того, у вестибюлей 10 станций разместили праздничные инсталляции», — говорится в материале.
Инсталляции размещены на станциях: «Спортивная» (выход № 1), «Динамо» (выход № 2), «Парк культуры» (выход № 1), «Краснопресненская» (выход № 1), «Белорусская» (выход № 1), «Добрынинская» (выход № 1), «Ленинский проспект» (выход № 1), «Савеловская» (выход № 1), «Марьина Роща» БКЛ (выход № 6), «Рижская» БКЛ (выход № 2).
Увидеть праздничное оформление можно до 29 мая включительно.