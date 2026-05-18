Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фотозоны и инсталляции разместили на станциях к 91-летию столичного метро

В честь 91-летия столичного метро на трех станциях разместили тематические фотозоны с буквой «М», а еще на 10 — праздничные инсталляции. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: Агентство «Москва»

«Ко дню рождения метро мы установили тематические фотозоны с главным символом метро — красной буквой “М”. Вы их найдете на станциях: “Маяковская” (выход № 1), “Курская” (выход № 1), “Мичуринский проспект” (в переходе между станциями БКЛ и Солнцевской линии). Кроме того, у вестибюлей 10 станций разместили праздничные инсталляции», — говорится в материале.

Инсталляции размещены на станциях: «Спортивная» (выход № 1), «Динамо» (выход № 2), «Парк культуры» (выход № 1), «Краснопресненская» (выход № 1), «Белорусская» (выход № 1), «Добрынинская» (выход № 1), «Ленинский проспект» (выход № 1), «Савеловская» (выход № 1), «Марьина Роща» БКЛ (выход № 6), «Рижская» БКЛ (выход № 2).

Увидеть праздничное оформление можно до 29 мая включительно.