Структура «Ростеха» интересуется реконструкцией воронежского театра оперы и балета

В Воронеже «Инфратех» может стать участником масштабной реконструкции здания театра оперы и балета, построенного в 1961 году. Проект, как ранее анонсировали чиновники, предполагает восстановление исторического облика фасада, реставрацию декоративных элементов, полное обновление зрительного зала, модернизацию сценического оборудования, а также создание безбарьерной среды для маломобильных посетителей. Как заявлял губернатор Воронежской области Александр Гусев, контракт на реконструкцию планировалось заключить еще в прошлом году. «Как и собирались ранее — в этом году отторгуем и заключим контракт. В течение двух следующих лет, до 2027 года, будем заниматься объектом», — отмечал глава региона. На тот момент завершение всех работ ожидалось к 2028 году.