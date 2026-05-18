Стала известна программа предпринимательского Форума Столля-2026

Организаторы Форума имени Вильгельма Столля (12+) опубликовали деловую программу, которая уже доступна на официальном сайте. Мероприятие пройдет 26−27 мая в Воронеже.
Среди главных тем двухдневного форума — правовые и налоговые аспекты бизнеса, управление и стратегии, развитие персонала и команды, финансы и продажи, маркетинг и клиентский сервис, технологии и автоматизация, а также региональное развитие туризма в Воронеже.
Для руководителей производственных предприятий, технических специалистов и представителей промышленности состоится сессия «Выращивая будущее: аддитивные технологии для бизнеса и промышленности». Трек будет посвящен стратегиям «Росатома» по развитию неядерных направлений, технологическому суверенитету, внедрению 3D-печати в реальный сектор, реверс-инжинирингу и взаимодействию вузов с промышленными предприятиями. Среди спикеров — Владимир Петрович Поваров, д.т.н., директор Нововоронежской АЭС; а также представители Росатома, ведущих технических вузов (НИЯУ МИФИ, ВГТУ) и инжиниринговых компаний.
Маркетологам, руководителям отделов продвижения и владельцам бизнеса будет полезна кейс-сессия «Где живет клиент в 2026-м году?». Цель дискуссии — разобрать, какие онлайн и офлайн-каналы реально работают сегодня, как запускать проекты с нуля в новых реалиях, использовать коллаборации, вирусный контент и собственные клиентские события для роста бизнеса. Модератором выступит Ольга Гесс, эксперт по работе с соцсетями и сервисами, которая откроет сессию обзором изменений каналов в 2026 году. Ключевые спикеры — основатель канала о Воронеже Дмитрий Кириенко, а также руководители отделов маркетинга ведущих компаний региона.
Для стартаперов, инноваторов и юристов пройдет лекция «Интеллектуальная собственность: как и зачем регистрировать?». Спикеры — команда патентных поверенных и юристов по интеллектуальной собственности (Дмитрий Василенко, Анна Баева, Виктория Репкина, Екатерина Махонькова) — разберут: 10 причин регистрировать изобретения и товарные знаки, а также пошаговые алгоритмы их регистрации.
Одной из секций форума станет сессия от Торгово-промышленной палаты Воронежской области «Арбитраж и медиация: как инструмент защиты бизнеса и разрешения споров». Ведущие эксперты — арбитры МКАС при ТПП РФ, практикующие юристы и медиаторы — разберут ключевые юридические и управленческие аспекты работы с арбитражем. Модератор — Поротикова Ольга Александровна, доцент кафедры гражданского права и процесса Воронежского государственного университета.
На форуме свои двери откроет клуб «Территория производительности» от воронежского Регионального центра компетенций. Это новая площадка для прямого диалога бизнеса и власти, где предприниматели получат готовые инструменты повышения эффективности. Модератором выступит заместитель Губернатора Воронежской области Игорь Лотков, а Андрей Демидов, директор Автономной некоммерческой организации «Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Воронежской области», представит концепцию клуба. В центре внимания — уникальный опыт строительных предприятий региона, внедривших бережливое производство, и успешные практики российских компаний, участвующих в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Спикерами секции станут представители Регионального центра компетенций, промышленного предприятия, отраслевого вуза и сферы промышленной роботизации.
Особого внимания заслуживает тема туризма в Воронеже — и она будет обширно представлена в программе. Ключевая дискуссия — «Воронеж: можем ли мы превратить “город по пути на юг” в туристический магнит?» — пройдет при участии Сергея Слабунова, предпринимателя, управляющего партнера парка «Белый колодец», ресторанов «1586» и «Энсо. Созерцание», ивент-пространства «Сабуров Холл», агентства «Big Event». Модератором второй части трека выступит Анастасия Полянская, предприниматель, основатель сети магазинов и школы «WOW-маркетинг».
Еще ряд секций предложат участникам живые кейсы и работающие инструменты для развития бизнеса в регионе по следующим направлениям: работа с персоналом (системное повышение квалификации сотрудников), правовое регулирование (требования ФАС к рекламе и информационным вывескам), финансы (секция Банка России), маркетинг и клиентский сервис (трансформация клиентов в амбассадоры, партнерство и сервис как драйверы роста), юридическая безопасность (работа с персональными данными: нормы, контроль, практика), а также автоматизация бизнеса (ИИ-оснащение предпринимателей для оптимизации бизнес-процессов).
Напоминаем, что хедлайнерами 2026 года станут: Алексей Васильчук — ресторатор, владелец ресторанного холдинга «Васильчуки Ресторан Групп», Евгений Давыдов — предприниматель, сооснователь коммуникационного агентства SETTERS, Максим Ильяхов — редактор, автор бестселлера «Пиши, сокращай», Мария Киселёва — российская синхронистка, олимпийская чемпионка, и Оскар Конюхов — руководитель Экспедиционного штаба путешественника Фёдора Конюхова, КМС по парусному спорту.
По традиции двухдневный Форум завершится пленарным заседанием в рамках открытого диалога «Бизнес и власть», а также торжественной церемонией награждения предпринимательской Премии имени Вильгельма Столля.
Зарегистрироваться можно на сайте по ссылке. Участие бесплатное.
Мероприятие проводится при поддержке Правительства Воронежской области, Гражданского собрания «ЛИДЕР», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес».
Мероприятие реализуется по национальным проектам «Эффективная и конкурентная экономика» и «Туризм и гостеприимство».