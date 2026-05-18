В Красноярском крае нашли четыре точки общепита с мясом неизвестного происхождения

В Минусинске Красноярского края Россельхознадзор выявил четыре предприятия общепита, где готовили блюда из животноводческой продукции неизвестного происхождения. Об этом сообщили в краевом управлении ведомства.
Нарушения нашли в период с 29 апреля по 8 мая. Специалисты установили, что у предприятий быстрого питания не было ветеринарных сопроводительных документов на поступающую продукцию. В некоторых случаях документы оформили только на часть товаров. Из-за этого подтвердить качество и безопасность мяса, которое использовали для приготовления блюд, невозможно.
В список нарушителей вошли кафе Hide Lounge, Forelle, «ШаурмаБро» и гриль-бар «Перец». Предпринимателям выдали предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Речь идет о порядке оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме.
В Россельхознадзоре отметили, что мониторинг предприятий общепита через систему «Меркурий» проводят регулярно. Специалисты проверяют, сопровождается ли продукция для приготовления блюд необходимыми ветеринарными документами.