Калининград превращается в спальник, который будет обслуживать туризм — эксперт

Урбанист отметил, что зависимость города от одной отрасли пагубна.

Источник: Клопс.ru

Калининград превращается в город, который занят лишь обслуживанием туристов. Такое мнение в эфире видеопроекта «Дом Советов» высказал российский урбанист, эксперт по комплексному развитию территорий Святослав Мурунов.

По его словам, развитие города связано со множеством противоречий.

«Например, ситуация с транспортом, она очень сложная, — отметил эксперт. — Потому что, с одной стороны, чтобы связывать новые районы, нужно больше транспортных маршрутов, чтобы больше транспортных маршрутов, нужна хорошая дорожная сеть плюс хороший дорожный парк, ну и так далее. И это все упирается в то, что нужно принимать длительные программы, заниматься лизингом, транспортным моделированием, делать это с опережением, а не потом. Второе, что нужно, конечно же, — влиять на качество жилых проектов, потому что Калининград сейчас развивается, на мой взгляд, в очень плохую сферу. То есть он становится таким спальником, который будет обслуживать туризм. Я всегда говорю, что туризму не нужны инженеры, и это очень такой опасный способ и лёгкий способ развития города, который делает его очень сильно зависимым от одной отрасли».

Разговоры о том, что Калининградская область страдает от избытка туристов, искусственно разгоняются в соцсетях, считает министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
