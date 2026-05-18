Опережение на 6 лет. ГК «ЮгСтройИнвест» завершила возведение «Левобережья»

Группа компаний «ЮгСтройИнвест» завершила строительство «Левобережья» — одного из первых в истории Ростова жилых микрорайонов на левом берегу Дона. Сданы все 13 домов, 211 семей получили ключи от последнего литера и отпраздновали новоселье.
За четыре года у реки с нуля вырос полноценный микрорайон: площадь более 40 гектаров, 5 893 квартиры, более 7 800 жителей. Проект завершён с опережением первоначального графика на шесть лет.
Последний сданный дом встретил жильцов благоустроенным двором без машин. В нём предусмотрены зоны отдыха, уличные тренажёры, детские площадки и спортивные корты. Во дворе обустроена площадка для мини-гольфа. Попасть на территорию можно с помощью мобильного приложения.
Квартал полностью обеспечен социальной инфраструктурой. Своих учеников уже принимает современная школа на 1 100 учеников с тремя спортзалами, залами для бокса и тенниса и тиром. В шаговой доступности — детский сад на 200 мест. Маршрут проходит по охраняемой территории квартала, что делает его безопасным для детей.
Главным украшением «Левобережья» стал парк площадью 14 гектаров с аллеей танцующих фонтанов с ночной подсветкой, болотными садами с мостиками, амфитеатром, памп-треком, скейт-парком, скалодромом и искусственным озером. Парк уже стал новой точкой притяжения для горожан и гостей южной столицы. В рамках проекта это пространство, а также 350 квартир с ремонтом были переданы в муниципальную собственность города.
По инициативе генерального директора ГК «ЮгСтройИнвест» Юрия Иванова вручение ключей прошло в формате большого семейного праздника с развлекательной программой для гостей всех возрастов.
«Левобережье» — это больше чем жилой квартал. Это продуманный, зелёный и семейный, созданный для тысяч ростовчан квартал.
Застройщик ООО СЗ-1 ЮСИ-ДОН, входит в ГК ЮгСтройИнвестС проектной декларацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф.