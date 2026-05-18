Жаркая погода в Нижегородской области сохранится до 21 мая

Аномальная жаркая погода на территории Нижегородской области и Нижнего Новгорода сохранится вплоть до предстоящего четверга, 21 мая. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
Среднесуточная температура воздуха в эти дни на 7 и более градусов выше климатической нормы (+12 … +14°С).
Специалисты МЧС напоминают, что в условиях жаркой погоды нельзя разводить костры в лесах, а также бросать на землю горящие спички или непотушенные сигареты. Продолжительность пребывания на открытом воздухе рекомендуется сократить.
Ранее сообщалось о подробностях несчастного случая на володарском озере, где утонул 13-летний мальчик.
