Евгений Царев назначен и. о. декана юридического факультета ННГУ

Исполняющим обязанности декана юридического факультета ННГУ назначен Евгений Вячеславович Царёв, который работал доцентом и заведующим кафедрой гуманитарно‑правовых дисциплин в Дзержинском филиале университета. Об этом сообщил ректор университета Олег Трофимов.
В 2021—2022 годах Царёв исполнял обязанности заместителя директора Дзержинского филиала. С 2023 года — доцент кафедры уголовного права и процесса юридического факультета.
Как сообщил Олег Трофимов, Евгений Вячеславович обладает значительным управленческим опытом, что, как ожидается, поможет ему эффективно реализовать задачи на новой должности.
