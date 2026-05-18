В Омске напомнили про запрет на шашлыки и костры

С 10 апреля в Омске действует особый противопожарный режим из-за высокого риска природных пожаров, сообщил город. На период режима запрещены открытый огонь, сжигание мусора и сухой травы, разведение костров и посещение лесов, а за нарушения грозит штраф до 800 тысяч рублей.

Источник: Om1 Омск

В Омске с 10 апреля действует особый противопожарный режим из-за высокого риска возникновения природных пожаров, напоминает пресс-служба мэрии.

В период действия режима запрещено использовать открытый огонь, сжигать мусор и сухую траву, разводить костры и посещать леса. Ограничения распространяются и на приготовление пищи на мангалах, в том числе закрытого типа.

Нарушение запрета на разведение открытого огня может повлечь наложение штрафа в размере до 800 тысяч рублей. Если по вине жителя вспыхнет пожар, к ответственности могут привлечь не только административно, но и дисциплинарно, а также к гражданско-правовой и уголовной — в зависимости от причинённого огнём ущерба.