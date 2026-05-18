В Омске напомнили про запрет на шашлыки и костры

В Омске с 10 апреля действует особый противопожарный режим из-за высокого риска возникновения природных пожаров, напоминает пресс-служба мэрии.
В период действия режима запрещено использовать открытый огонь, сжигать мусор и сухую траву, разводить костры и посещать леса. Ограничения распространяются и на приготовление пищи на мангалах, в том числе закрытого типа.
Нарушение запрета на разведение открытого огня может повлечь наложение штрафа в размере до 800 тысяч рублей. Если по вине жителя вспыхнет пожар, к ответственности могут привлечь не только административно, но и дисциплинарно, а также к гражданско-правовой и уголовной — в зависимости от причинённого огнём ущерба.