В Волгограде после матча «Ротор» — «Акрон» запустят бесплатные электрички

Поезда повезут болельщиков в Красноармейский и Волжский.

Источник: Комсомольская правда

Матч за выход в Премьер-Лигу уже на в среду, 20 мая 2026 года, и болельщики «Ротора» массово скупают билеты на эту самую важную игру года против тольяттинского «Акрона». Встреча на «Волгоград Арене» закончится поздно, и для болельщиков назначили дополнительные электрички. С футбола домой можно будет доехать бесплатно, сообщает пресс-служба «Ротора».

Зрители смогут уехать с платформы «Мамаев курган» напротив «Волгоград Арены». Поезд до Шпалопропитки отправится с нижней платформы в 22.10. Учтите, что электричка не остановится на станциях ВолгоГРЭС, завод им. Кирова, Лесобаза. Поезд в Волжский отправится с верхней платформы в 22.21. Он не остановится на остановочных пунктах Пост 6 Км, Вишневая, Верхнезареченская, Порт Волжский.

Напомним, матч начнется в 19.30. Победителя определят по сумме двух встреч, он получит путевку в Премьер-Лигу.

