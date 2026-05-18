В Челябинске создали нейронную сеть для диагностики металлических конструкций

ЧЕЛЯБИНСК, 18 мая. /ТАСС/. Ученые Южно Уральского государственного университета (ЮУрГУ) создали нейросеть, которая, в отличие от классического моделирования, оценивает прочность металлических конструкций не за несколько часов, а за доли секунды. По оценкам разработчиков, аналогов в открытом доступе нет, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Под руководством кандидата технических наук Алексея Ерпалова и при поддержке Российского научного фонда создана нейросеть, которая позволит промышленности заранее выявлять риски аварий и переходить от планово предупредительных ремонтов металлических конструкций и оборудования к их обслуживанию по реальному состоянию», — сказали в пресс-службе.
Там пояснили, что ключевое отличие разработки заключается в отказе от длительного перебора вариантов, характерного для классических методов прочностного анализа. Обученная на достоверных данных нейросеть понимает, как поведет себя крупногабаритная конструкция из стали или алюминия под воздействием случайных нестационарных нагрузок. «Мы не пытаемся обогнать классические методы по точности, мы догоняем и перегоняем их по скорости, точность в 95−99% при этом остается», — сказали в вузе.
По словам ученых, у разработки есть два ключевых направления для применения. Первое — это ускорение проектирования (инженеру-конструктору больше не нужно быть узким специалистом по прочностным расчетам). Второе направление — создание цифровых двойников для онлайн-мониторинга состояния металлических конструкций. «К примеру, датчики на прокатном стане будут передавать данные о вибрациях нейросети, и она предупредит об опасности задолго до того, как дорогостоящий прокатный стан выйдет из строя», — отметили в вузе.