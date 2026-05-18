В Челябинске создали нейронную сеть для диагностики металлических конструкций

По словам ученых, у разработки есть два ключевых направления для применения. Первое — это ускорение проектирования (инженеру-конструктору больше не нужно быть узким специалистом по прочностным расчетам). Второе направление — создание цифровых двойников для онлайн-мониторинга состояния металлических конструкций. «К примеру, датчики на прокатном стане будут передавать данные о вибрациях нейросети, и она предупредит об опасности задолго до того, как дорогостоящий прокатный стан выйдет из строя», — отметили в вузе.