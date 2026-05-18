Мария Прохорова: «ИИ-рекрутёр Сбера ускорил работу с откликами в 8 раз»

«В 2025 году Сбер в России получил 5 млн резюме, где 10% — отклики южан или готовых переехать к нам для получения работы мечты. Из них свыше 300 тысяч резюме мы получили от молодёжи, которая всё активнее использует ИИ-агентов в учёбе, работе и многих повседневных задачах. В ответ на запрос рынка мы внедряем ИИ-помощников в процессы подбора талантов. Наш ГигаРекрутёр уже помог южной команде привлечения талантов в 8 раз ускорить анализ откликов по релевантным и уникальным для каждой из 1 000 открытых на Юге и Кавказе вакансий компетенциям и навыкам. Причём, многие зрелые кандидаты впервые именно с ним получают новый ценный опыт общения с ИИ-рекрутёром. В среднем, на юге ежемесячно с ним уже проходят первые этапы отбора от 3 до 5 тысяч человек. Отмечу и кратно растущий спрос у южных работодателей на получение общероссийской и макрорегиональной экспертизы Сбера в ИИ-подборе. В том числе — малый, средний и крупный бизнес всё активнее внедряет AI-помощников, созданных через корпоративную платформу Сбера ГигаЧат Бизнес».