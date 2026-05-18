В Дивногорске из-за детского костра на берегу матерям грозят штрафы

В Дивногорске полиция пресекла костёр, разведённый детьми на берегу — матери не следили за ними. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
В полицию Дивногорска позвонили бдительные очевидцы: на берегу реки дети жгли костёр. Прибывшие сотрудники установили, что двое мальчиков 7 и 8 лет решили пожарить маршмеллоу на шпажках. Их матери отдыхали неподалёку и не контролировали сыновей.
В отношении женщин составили административные протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родительских обязанностей». Так как в регионе действует особый противопожарный режим, материалы передадут в МЧС для привлечения взрослых к ответственности за нарушение правил пожарной безопасности.
Ранее мы сообщали, что двое красноярцев заплатят за тушение пожара, который сами устроили.