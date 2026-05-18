Бизнес снизит расходы на прием безналичных платежей

«В прошлом году наши клиенты уже сэкономили на комиссиях за эквайринг более 260 млн рублей. В этом году мы решили вновь отменить комиссии именно на летний период: для торговли, туризма, гостиничного бизнеса, ярмарок и сезонных торговых точек это время особенно высокой активности. Для многих предпринимателей расходы на прием безналичных платежей остаются существенной частью операционных затрат, поэтому снижение таких издержек особенно востребовано», — отметила руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития — старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова.