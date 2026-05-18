1300 студентов выйдут на работу в Ростовской области

С конца мая в Ростовской области стартует трудовой семестр для студенческих отрядов. По задаче губернатора Юрия Слюсаря на объекты региона планируют отправить больше 1300 бойцов. Это на 30% больше, чем в прошлом году. Об этом говорится на сайте донского правительства.
Студентов ждут в 33 организациях. Больше всего, 765 человек, потребуется в детских лагерях. Также бойцы нужны в сельском хозяйстве, на транспорте и промышленных объектах, например на реконструкции путепровода на трассе М-4 «Дон». Часть студентов поработает за пределами области: на стройке «Аккую» в Турции, в больницах разных городов и на железной дороге. Ребята смогут получить первый официальный заработок и опыт по специальности.
