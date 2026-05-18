Сочинский санаторий им. Фрунзе обновили к летнему сезону

Санаторий имени М. В. Фрунзе в Сочи, основанный в 1922 году, в преддверии летнего сезона завершает модернизацию в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Там обновили инфраструктуру и наметили ключевые направления дальнейшего развития, сообщили в городском «Агентстве инноваций и коммуникаций».
В санатории открыты новые круглогодичные падел-корты, спортивная площадка и обновленные общественные пространства, включая библиотеку для гостей здравницы. В корпусах установлены современные информационные табло с актуальными сведениями о сервисах, работе санатория и оперативной информацией по безопасности. Номерной фонд составляет 205 номеров, 35 из них полностью отремонтированы к сезону.
«В рамках концепции “Выбирай Сочи” руководство санатория поддержало инициативу внедрения системы преференций и особых условий для отдыха гостей. Это в комплексе с модернизацией номерного фонда, спортивной и медицинской инфраструктуры, развитием общественных пространств и повышенному вниманию к вопросам безопасности соответствует нашей общей стратегии развития отрасли гостеприимства. В летний сезон в Сочи работают 59 санаториев и пансионатов с лечением, которые подтверждают готовность к приему гостей на высоком уровне», — отметил глава Сочи Андрей Прошунин.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.