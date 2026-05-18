«На всей территории Беларуси». Минобороны объявило о начале учений с ядерным оружием

Министерство обороны Беларуси сообщило о старте тренировки ракетных войск и авиации по боевому применению ядерного оружия.
В ведомстве проинформировали о том, что 18 мая стартовала тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Целью учений является повышение готовности Вооруженных сил республики к применению современных средств поражения, в том числе специальных боеприпасов.
Также будет совершенствоваться уровень подготовки личного состава, проверяться готовность военной, вооруженной и специальной техники к выполнению задач, будет организовано боевое применения из неплановых районов. К учениям привлекут воинские части ракетных войск и авиации. Также в Минобороны сказали о совместных мероприятиях в рамках учений с российской армией.
— В ходе тренировки во взаимодействии с российской стороной планируется отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки их к применению, — прокомментировали в пресс-службе.
Но главной особенностью данного учения Минобороны назвало именно проверку готовности к выполнению задач боевого применения из неподготовленных районов на всей территории Беларуси. Упор будет делаться на отработку скрытности и перемещение на значительные расстояния, а также проведение расчетов для применения сил и средств.
В Минобороны подчеркнули, что военные учения с ядерным оружием имеют плановый характер. Мероприятия подготовки проводятся в рамках программ Союзного государства, они не направлена против третьих стран и не несут угроз безопасности в регионе.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что привез ядерное оружие в Беларусь не для того, чтобы пугать весь мир.
