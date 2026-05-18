Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«На всей территории Беларуси». Минобороны объявило о начале учений с ядерным оружием

Минобороны заявило о старте учений с ядерным оружием в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Министерство обороны Беларуси сообщило о старте тренировки ракетных войск и авиации по боевому применению ядерного оружия.

В ведомстве проинформировали о том, что 18 мая стартовала тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Целью учений является повышение готовности Вооруженных сил республики к применению современных средств поражения, в том числе специальных боеприпасов.

Также будет совершенствоваться уровень подготовки личного состава, проверяться готовность военной, вооруженной и специальной техники к выполнению задач, будет организовано боевое применения из неплановых районов. К учениям привлекут воинские части ракетных войск и авиации. Также в Минобороны сказали о совместных мероприятиях в рамках учений с российской армией.

— В ходе тренировки во взаимодействии с российской стороной планируется отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки их к применению, — прокомментировали в пресс-службе.

Но главной особенностью данного учения Минобороны назвало именно проверку готовности к выполнению задач боевого применения из неподготовленных районов на всей территории Беларуси. Упор будет делаться на отработку скрытности и перемещение на значительные расстояния, а также проведение расчетов для применения сил и средств.

В Минобороны подчеркнули, что военные учения с ядерным оружием имеют плановый характер. Мероприятия подготовки проводятся в рамках программ Союзного государства, они не направлена против третьих стран и не несут угроз безопасности в регионе.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что привез ядерное оружие в Беларусь не для того, чтобы пугать весь мир.

Тем временем СК опубликовал видео с моментом гибели рабочего без допуска на погрузчике, который перевозил мраморную крошку в Гродно.

Узнать больше по теме
Союзное государство России и Белоруссии: равноценное партнерство или «мягкая сила»
История знает примеры государственных объединений под влиянием внешних или внутренних факторов: это и Священная Римская империя, и Речь Посполитая, а также ФРГ, ГДР, ЕС. Сегодня можно отметить Союзное государство России и Белоруссии: собрали ключевую информацию о двух суверенных странах, объединенных общими интересами и историей.
Читать дальше