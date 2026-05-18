Стал известен новый руководитель агентства госимущества Красноярского края

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков назначил Ольгу Володину руководителем агентства по управлению государственным имуществом региона. Соответствующее распоряжение глава края подписал сегодня, 18 мая.

Ольга Володина родилась в Минусинске. Она имеет высшее образование в сферах транспорта, юриспруденции и финансов. Также прошла профессиональную переподготовку по программам «Лидеры производительности», «Навыки эффективного руководства» и «Руководитель территориального органа Росимущества». У Ольги Володиной есть опыт работы в государственных органах и крупных организациях.

С 2022 по 2025 год она занимала должность заместителя руководителя межрегионального территориального управления Росимущества в Красноярском крае, Хакасии и Тыве. После этого возглавляла управление Росимущества в Самарской области.

Напомним, агентство лишилось своего руководителя 25 марта. Валентин Вернер ушел с поста по собственному желанию. Временно его заменял бывший заместитель Валерий Калмыков.