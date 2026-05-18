Губернатор назначил Ольгу Володину руководителем агентства по управлению госимуществом Красноярского края

Глава Красноярского края Михаил Котюков подписал распоряжение о назначении Ольги Володиной руководителем агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края. Документ подписан сегодня, 18 мая, и сегодня же вступил в силу, пишут Gornovosti.ru. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, Ольга Викторовна Володина уроженка Красноярского края. Жила в Минусинске. Высшее образование получила по специальностям транспортной, юридической и финансовой сфер. Кроме того, проходила переподготовку руководящего состава. Работала в различных учреждениях, в том числе в системе Росимущества. В частности, в 2022—2025 годах занимала должность заместителя руководителя межрегионального территориального управления Росимущества в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва. Позже заняла кресло главы управления Росимущества в Самарской области.