Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Реконструкция Советского проспекта начнется уже в этом году — Беспрозванных

Работы планируют завершить в течение двух лет.

Проект реконструкции Советского проспекта в Калининграде подготовлен, работы должны начать в этом году, дополнительные средства выделят. Об этом 18 мая сказал губернатор Алексей Беспрозванных на заседании правительства Калининградской области. Вопрос реконструкции проспекта он назвал «абсолютно важнейшим».

— Принял решение о выделении необходимых средств и начале проекта по Советскому проспекту уже в этом году, — сказал глава региона и поручил в течение 2.5 лет завершить работу.

Губернатор поручил городским властям при реконструкции Советского проспекта учитывать не только транспортный вопрос, возможное подключение электробусов и т.п., но и делать сразу благоустройство.

— Учитывайте в том числе при реконструкции, мы с вами это обсуждали, делаем не просто реконструкцию, а смотрим вокруг: благоустройство, тротуары, все необходимое. Чтобы потоки наших жителей были правильно выстроены. Знаю, что проект у вас есть, с ним ознакомлены. Понятно, что хотели реализацию еще отложить. Но уже откладывать некуда. Уже 5 лет откладывали-откладывали. Спроектировали — нужно делать" Это важнейший объект, который будет у нас реализован, — обратился губернатор к главе городской администрации Елене Дятловой.

В бюджет будут внесены поправки.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше