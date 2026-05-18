В центре Красноярска рабочие по ошибке чуть не спилили здоровый манчжурский орех

В Красноярске на площади Мира рабочие по ошибке начали спиливать здоровый манчжурский орех.
Подрядчик должен был убрать только аварийные деревья — их специалисты насчитали семь: четыре рябины, две черемухи и одну березу. Когда наступила подходящая погода, рабочие приступили к заданию, но перепутали деревья и начали пилить орех.
Как сообщили в Красгорпарке, остановить их успели благодаря неравнодушным красноярцам. Дереву нанесли ущерб, но специалисты считают, что орех можно сохранить.
Кроме того, еще один саженец манчжурского ореха дополнительно высадят на площади Мира. С подрядчиком, который допустил халатность, разберутся отдельно.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.