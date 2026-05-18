В Красноярске после жалоб на пробки изменят график ремонта на улице Елены Стасовой

В Красноярске продолжается ремонт на улице Елены Стасовой. Работы идут на участке от улицы Чернышева до Елены Стасовой 65 г.

На выходных подрядчик устанавливал новые бортовые камни и засыпал тротуары песчано-гравийной смесью. Для этого частично перекрыли полосу движения в сторону города. Ограничения привели к серьезным пробкам в обе стороны. Дорога особенно загружена в выходные, когда многие жители едут на дачи.

В мэрии сообщили, что получили много жалоб от горожан из-за длительных задержек в движении. После этого специалисты начали работу с подрядчиком. Подрядчику рекомендовали планировать ремонт так, чтобы не усиливать заторы с вечера пятницы до вечера воскресенья.

В администрации отметили, что подрядчик пошел навстречу жителям. В выходные он пообещал работать без ограничений движения, если это будет возможно по технологии ремонта.