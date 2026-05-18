На Дону задержан участник криминальной схемы по обналичиванию криптовалюты

В Зерноградском районе Ростовской области задержан третий участник криминальной схемы по обналичиванию криптовалюты. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.