В Кировском районе Перми на 19,9 га реализуют проект КРТ

Как сообщается на сайте краевого минимущества, в рамках КРТ за счет инвестора будут расселены девять ветхих и аварийных домов общей площадью около 7,9 тыс. кв. м, построено новое жилье, улично-дорожная сеть, общественный центр и спортивная площадка. Нефункционирующее здание ДДК в границы КРТ не входит. Существующие сквер и парк в границах проекта будут благоустроены.