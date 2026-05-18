В Кировском районе Перми на 19,9 га реализуют проект КРТ

В микрорайоне Закамск Кировского района Перми реализуют проект комплексного развития территории (КРТ). Это следует из приказа краевого минимущества, предусматривающего КРТ жилой застройки ДДК им. Кирова и по ул. Маршала Рыбалко в Кировском районе. Общая площадь проекта составляет 19,9 га.

Как сообщается на сайте краевого минимущества, в рамках КРТ за счет инвестора будут расселены девять ветхих и аварийных домов общей площадью около 7,9 тыс. кв. м, построено новое жилье, улично-дорожная сеть, общественный центр и спортивная площадка. Нефункционирующее здание ДДК в границы КРТ не входит. Существующие сквер и парк в границах проекта будут благоустроены.

Срок реализации проекта КРТ — 10 лет.