Волонтеры «Норникеля» активно включились в строительство первого Центра научного волонтерства на Столбах

В 2026 году заповедник отмечает свое 101-летие, и создание Центра научного волонтерства стало одним из ключевых проектов к этой дате. Новый объект задуман как первая в России площадка, полностью посвященная научному волонтерству на особо охраняемых природных территориях. Здесь будет собрана информация о лучших волонтерских практиках, проектах и инициативах со всей страны, включая Красноярский край и Мурманскую область, территории присутствия компании «Норникель». Уже в июле здесь начнет работать пространство для мероприятий, лекций, планирования исследовательской и научной деятельности.