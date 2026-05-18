Волонтеры «Норникеля» активно включились в строительство первого Центра научного волонтерства на Столбах

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В научно-познавательном комплексе «Нарым» национального парка «Красноярские Столбы» полным ходом идет строительство первого в России Центра научного волонтерства компании «Норникель» — нового пространства, которое объединит экологические, образовательные и исследовательские инициативы. В проекте активно участвуют волонтеры «Норникеля».
Вице-президент — директор Красноярского представительства «Норникеля» Сергей Ткаченко отметил, что для компании этот проект — стратегический. Центр станет самостоятельной точкой притяжения и позволит системно развивать волонтерское движение в Красноярске.
«Сама атмосфера национального парка способствует вовлечению людей. Это уникальное место, где сочетаются природа, история и люди, которые искренне хотят сделать его лучше. И главная сила здесь — это волонтеры. Мы видим людей разных возрастов, от детей до старшего поколения, которые объединены общей целью», — сказал он.
На площадке уже кипит работа: участники корпоративной программы «Норникеля» «Люди территории» занимаются уборкой площадки, обработкой материалов и подготовкой инфраструктуры будущего центра. По словам директора заповедника «Столбы» Вячеслава Щербакова, движение волонтеров за последние годы заметно выросло и вышло далеко за рамки традиционных экологических акций.
«С каждым годом волонтеров становится больше, и их вклад становится глубже. Это уже не только уборка мусора — люди помогают в обустройстве, участвуют в развитии национального парка. Благодаря таким инициативам “Столбы” становятся лучше», — отметил он, приветствуя участников.
Он также подчеркнул, что сотрудничество заповедника и компании «Норникель» имеет многолетнюю историю. Волонтерские проекты здесь реализуются с 2011 года, начиная с экологических акций «Чистая Базаиха» и «Чистые Столбы». Позже появились инициативы по созданию экологических троп от Фанпарка «Бобровый лог», где также активно работали волонтеры «Норникеля».
В 2026 году заповедник отмечает свое 101-летие, и создание Центра научного волонтерства стало одним из ключевых проектов к этой дате. Новый объект задуман как первая в России площадка, полностью посвященная научному волонтерству на особо охраняемых природных территориях. Здесь будет собрана информация о лучших волонтерских практиках, проектах и инициативах со всей страны, включая Красноярский край и Мурманскую область, территории присутствия компании «Норникель». Уже в июле здесь начнет работать пространство для мероприятий, лекций, планирования исследовательской и научной деятельности.
«Волонтерство должно создавать пространство возможностей и осознанного выбора. Для кого-то это участие в простых экологических практиках, для кого-то — вовлечение в научное волонтерство и исследовательские проекты. В выигрыше оказываются все: и город, где формируется более насыщенная среда возможностей, особенно для молодежи, и заповедные территории, получающие дополнительную поддержку и вовлечение людей», — отметила руководитель направления развития социального капитала и благотворительности «Норникеля» Елена Крючкова.
Центр станет местом, где можно не только узнать, но и включиться в заповедное волонтерство. Речь идет о самых разных направлениях: от помощи в научных исследованиях и обработки данных с фотоловушек до научных экспедиций. Особое внимание уделят вовлечению школьников и студентов.
Центр станет также площадкой экологического просвещения. В «Нарыме» уже проходят экологические школы и экспедиции, и новый объект должен усилить это направление. Ожидается, что часть участников волонтерских программ в будущем выберет профессию в сфере экологии и природоохранной деятельности.
Руководитель направления по взаимодействию с профильными органами власти «Норникеля» Евгения Алькова добавила, что проект строительства центра вписан в долгосрочную экологическую стратегию «Норникеля». После 90-летия компании была запущена 10-летняя программа по сохранению биоразнообразия, и «Центр научного волонтерства» стал ее флагманской инициативой.
«Мы хотим прийти к столетию компании с конкретными результатами. Надеемся, что через 10 лет здесь будет вся необходимая инфраструктура для национального парка, а сам центр станет местом, где обсуждаются важнейшие вопросы экологии и волонтерства», — отметила она.
Организаторы подчеркивают: проект создается не «для волонтеров», а вместе с ними. Уже сейчас добровольцы участвуют в строительстве и наполнении будущего пространства, формируя его содержание и смысл.