Боксеры из Подмосковья завоевали награды на первенстве России среди юниоров

Спортсмены получили две золотые и одну бронзовую медаль.

Источник: Национальные проекты России

Спортсмены из Московской области завоевали три медали на первенстве России по боксу среди юниоров 17−18 лет в Калининграде. Турнир проходил со 2 по 13 мая по госпрограмме «Спорт России», сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Победу на соревнованиях одержали Владимир Орлов и Артур Мосоян. Орлов выступал в весовой категории 51 кг, проведя четыре поединка. Помимо золотой медали, спортсмен был награжден специальным призом «За лучшую технико-тактическую подготовку». Артур Мосоян из Химок завоевал золото в категории 67 кг. Третье место занял Давид Карабабаев из Чехова в весовой категории 63,5 кг. Спортсмен провел три поединка, в полуфинале уступив представителю Белгородской области.

В турнире приняли участие 273 спортсмена из 63 регионов страны. Соревнования такого уровня являются важным этапом отбора в юниорскую сборную России для участия в международных турнирах, включая первенство Европы и мира.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

