Спустя год команда возвращается в Премьер-лигу

Вылетев по итогам футбольного сезона 2024−2025 из элитного дивизиона российского футбола, воронежский «Факел» получил задание за год исправить положение и восстановить статус-кво. Материальные средства для выполнения плана также были предоставлены, и все причастные к клубу, засучив рукава, взялись за дело. Были приглашены необходимые игроки, основательно усилены по меркам Первой лиги практически все линии, и в сезон команда вступила в ранге одного из несомненных фаворитов. «Факел» со старта начал отрабатывать выданные авансы и, захватив лидерскую позицию, ниже заветного второго места, гарантирующего путевку в высший класс, не опустился. Однако сказать, что все в прошедшем футбольном году было у воронежцев легко и просто, не поворачивается язык.
«Всего» два наставника за сезон.
В закончившемся чемпионате «Факелом» руководили два наставника, и это можно считать прогрессом — в предыдущих сезонах руководство успевало перепробовать не менее трех. Еще осенью пришедший на смену Игорю Шалимову «новый старый» главный тренер Олег Василенко привел флагмана черноземного футбола в победную гавань. После довольно суховатого зрелища, предложенного болельщикам первым наставником, при втором коллектив начал демонстрировать игру более комбинационную и по-хорошему агрессивную, где мало ценятся продольные передачи поперек поля или своему вратарю, а поощряются острые проходы по флангам или прорывы по центру поля, игроки нацелены на игру непосредственно у ворот соперника, по возможности с применением активного прессинга. Тем не менее по окончании сезона Василенко признал: «Когда мы обеспечили себе выход в Премьер-лигу, я позвонил Игорю Михайловичу и поблагодарил его за работу. Шалимов внес свой большой вклад в становление и развитие команды».
Весенняя распутица.
Но очень уверенно, с большим отрывом от конкурентов победив в летне-осенней половине первенства Первой лиги, в весенней части турнира огнеопасные вдруг засбоили. Образно выражаясь, на турнирном пути команду поджидала весенняя распутица. Трехматчевую безголевую серию сменила четырехматчевая безвыигрышная, и в турнирной таблице, составленной по итогам игр, сыгранных после зимней паузы, «Факел» был бы только шестым-седьмым. Красиво переиграв в конце февраля шедший вплотную за лидером «Урал», команда как будто поверила, что все самое сложное уже позади, и расслабилась — это одна из версий последовавших вслед за тем поражений от «Ротора», «Родины» и даже «Чайки» — коллектива из села в Ростовской области, который вернется во Вторую лигу с приятными воспоминаниями об униженном им фаворите.
Другое предположение — проблемы с физической формой игроков, среди которых было немало опытных мастеров, а значит, довольно возрастных. Скажем, такие футболисты, как Юрганов, Альшин, Уридия, Нетфуллин, уже давно перешли тридцатилетний рубеж. Тем не менее и эта версия также не может не вызывать вопросов, учитывая, как прекрасно Василенко подготовил команду к рестарту в свой первый приход в Воронеж.
Наконец, самый частый и верный повод для вдруг начавшихся неурядиц — финансовые проблемы в клубе. Но, как ни странно, в этот раз к «Факелу» он вряд ли применим. Дело в том, что именно в вопросе финансирования воронежцы были одними из лидеров среди коллективов Лиги Пари, в чем несомненна большая заслуга губернатора Александра Гусева: областные субсидии команде составляли чуть менее половины общей суммы бюджета на сезон, который определялся цифрами порядка миллиарда рублей.
Остальные версии весеннего провала мы обсуждать не станем, лишь упомянем предположение, что значительная группа игроков резко сбавила обороты на финише сезона, понимая, что повышение в ранге лично им, не обладающим классом игры, соответствующим уровню Премьер-лиги, не принесет ничего хорошего. Отставим в сторону конспирологию, однако отметим, что не разобравшись сейчас в причинах внезапного кризиса, клуб рискует столкнуться с чем-то подобным и в будущем, когда исправить положение будет гораздо сложнее…
Как обычно, мы ждем перемен.
По весне стало очевидно, что свежей крови требуют все линии. Если взять вратарей, то Обухов в течение сезона был недостаточно надежен, Фролкин же не имеет опыта выступлений в Премьер-лиге, а значит, учитывая нагрузку, которая непременно резко увеличится, возможна и нестабильность. В защите не вызывают вопросов позиции, занимаемые Макгеевым и Юргановым, основательно прибавил по ходу сезона Габараев, да и покупка боснийского легионера Тодоровича на правый край обороны была явно приурочена к грядущему переходу в класс сильнейших. К остальным игрокам возможны вопросы. Полузащита зачастую не справлялась с возложенными обязанностями, особенно это относится к весенней части сезона. Осенью хорош был атакующий полузащитник Гиоргобиани, «пламенный моторчик» команды, к тому же четырежды поразивший ворота противников, однако по весне сдал и он.
Ну, а в нападении вдруг проявилась какая-то неведомая ранее болезнь — «пусизависимость»: если не забивал один из лучших бомбардиров Лиги, у коллектива возникали проблемы с добыванием очков. Это подтверждает и личная статистика игроков линии нападения: албанский легионер отправил в ворота соперников 16 мячей, а вот Уридия и сыгравший полсезона Гонгадзе — по два, пришедший после зимней паузы Гнапи — один. Несколько исправил ситуацию начавший весной забивать Турищев, в итоге ставший вторым бомбардиром огнеопасных — шесть голов на его счету. Таким образом, без прихода в команду качественно более сильных игроков предстоящий сезон выльется в привычную борьбу за право избежать последних четырех мест таблицы, предвещающих путешествие в низший дивизион.
И тем не менее поклонники «Факела» имеют право предстоящие несколько месяцев до старта очередного чемпионата провести в ранге триумфаторов — впервые в истории клуба удалось с первой попытки вернуться в высший дивизион отечественного футбола, в чем велика и их заслуга, в холод и зной заполнявших стадион в Воронеже, не оставлявших своих любимцев и в выездных поединках, где зачастую числом и громовой поддержкой даже превосходили аборигенов.
«Мне безумно приятно оказаться в числе тренеров, которые добивались с “Факелом” определенных результатов. Это большая честь для меня», — признался по окончании последнего матча Олег Василенко. И задача руководства и игроков, которые останутся в коллективе и будут приглашены во время летней паузы, — постараться не разочаровать огромную массу болельщиков и воплотить в реальность их надежды на успешную игру любимой команды.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА.
Александр Головин — бывший нападающий «Факела», по завершении игровой карьеры — судья республиканской категории:
«Прежде всего, искренне хочу поздравить ФК “Факел” и болельщиков с возвращением в РПЛ. Молодцы, что поставленную задачу решили, однако весна показала, что игры, которая бы соответствовала уровню Премьер-лиги, у команды нет. Даже “Чайке” умудрились проиграть, которая во 2-ю лигу отправилась!
Надежды на будущее связываю с тем, что у «Факела» очень грамотный и опытный генеральный директор Роман Асхабадзе. Он прекрасно видит, как команда играла весь сезон, и я уверен, на 100% понимает — требуется усиление. Вопрос, как всегда, в финансировании. Необходимо заменить тех ребят, которые и в Первой лиге себя не проявили. Мне кажется, 8−10 игроков надо менять, но чтобы на замену им пришли качественные, опытные мастера, нужны немалые средства… Другая проблема — сможет ли Василенко собрать боеспособный коллектив за столь короткий срок? Вот сейчас самые главные вопросы! Будем надеяться, что команда качественно усилится, и мы будем наслаждаться игрой и результатами «Факела» в РПЛ".