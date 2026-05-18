Россия возглавила рейтинг стран по доступности газа для населения

Лидером рейтинга по доступности газа для населения стала Россия. Жители страны на среднемесячную зарплату могут купить почти 10 тысяч кубометров газа. На то, что Россия вышла на первое место, существенное влияние, по мнению авторов исследования, оказал значительный рост заработных плат. Второе место занял Казахстан с 9,7 тыс. кубометров. Также в первую пятерку вошли Белоруссия, Люксембург и Великобритания. Граждане этих стран имеют возможность приобрести более 4,5 тыс. кубометров газа.