Парящий мост установили между небоскребами в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде закончили установку панорамного перехода между высотными секциями (27 и 32 этажа) комплекса «Благовещенские башни», сообщает GIPERNN.RU со ссылкой на застройщика.
Длина моста достигла 36 метров, масса — свыше 60 тонн. Мост расположен на уровне 24‑го этажа.
Конструкция, ставшая ключевой архитектурной особенностью будущего квартала, напоминает знаменитый мост между башнями Петронас в Куала‑Лумпуре.
Металлические элементы изготовили в Петербурге и доставили в Нижний Новгород как негабаритный груз. Мост поднимали единым блоком — это потребовало чёткой координации инженеров и монтажников.
Жёсткость конструкции обеспечивают боковые фермы, соединённые вспомогательными элементами. Переход закрепили на железобетонном каркасе с помощью шаровых сегментных опорных узлов — они компенсируют температурные изменения и динамические нагрузки.
После геодезических проверок, подтвердивших точность установки, приступили к устройству светопрозрачной оболочки — она усилит эффект «парения» над городом.
В будущем на мосту оборудуют смотровую площадку с видами на Оку и исторический центр Нижнего Новгорода. Переход станет не только архитектурной доминантой комплекса, но и общественным пространством для его резидентов.
