Парящий мост установили между небоскребами в Нижнем Новгороде

Конструкция, ставшая ключевой архитектурной особенностью будущего квартала, напоминает знаменитый мост между башнями Петронас в Куала‑Лумпуре.

В Нижнем Новгороде закончили установку панорамного перехода между высотными секциями (27 и 32 этажа) комплекса «Благовещенские башни», сообщает GIPERNN.RU со ссылкой на застройщика.

Длина моста достигла 36 метров, масса — свыше 60 тонн. Мост расположен на уровне 24‑го этажа.

Металлические элементы изготовили в Петербурге и доставили в Нижний Новгород как негабаритный груз. Мост поднимали единым блоком — это потребовало чёткой координации инженеров и монтажников.

Жёсткость конструкции обеспечивают боковые фермы, соединённые вспомогательными элементами. Переход закрепили на железобетонном каркасе с помощью шаровых сегментных опорных узлов — они компенсируют температурные изменения и динамические нагрузки.

После геодезических проверок, подтвердивших точность установки, приступили к устройству светопрозрачной оболочки — она усилит эффект «парения» над городом.

В будущем на мосту оборудуют смотровую площадку с видами на Оку и исторический центр Нижнего Новгорода. Переход станет не только архитектурной доминантой комплекса, но и общественным пространством для его резидентов.

Ранее сообщалось, что у «Нижполиграфа» в Нижнем Новгороде построят 9-этажную гостиницу.